Economiser en s'amusant

Depuis 2005, avec l'ouverture de sa maison de l'énergie, le SDEC Energie apporte conseils et pédagogie pour la maîtrise des consommations.



Animations pour enfant

Après “Le logement économe”, exposition qui a fait connaître la Maison de l'énergie, le SDEC ouvre deux nouvelles expositions au grand public, et surtout aux enfants. “Le parcours des énergies” qui en quatre étapes, retrace le cheminement des énergies fossiles et renouvelables, de leur ressource à la consommation, et “Les lumières de la nuit”, qui répond à toutes les questions autour de l'éclairage public, les technologies d'aujourd'hui et de demain, premier poste de consommation d'électricité des communes. Une animatrice prend en charge les enfants pour la demi-journée et leur propose plusieurs animations autour de l'énergie. Une manière ludique de l'économiser.

Pratique : SDEC Energie Calvados, 02 31 06 61 61.



