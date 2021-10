Notre table caennaise : les Cyclades

Mais que ceux à qui le nom de l’adresse évoque la gastronomie grecque, sachent que les moussakas sont absentes de la carte.



Du cerf et du sanglier

Ici, c’est plutôt le terroir français qui est mis en avant. Lors de notre passage, la “viande du jour” rendait hommage au... cerf. Les amateurs de plats originaux peuvent également chasser le sanglier, proposé en tajine et toujours disponible à la carte. Les explorateurs auront aussi raison de goûter la terrine de tête de cochon à l’ancienne, la tête et langue de veau sauce gribiche ou encore le filet de carrelet accompagné de légumes et d’une crème de racine de Galanga.

La maison ne s’intéresse donc pas qu’à la terre. La saison automnale pousse le chef à proposer de temps à autres une soupe de poisson en entrée. Délicieuse. La brandade de morue du jour était également fort bienvenue pour poursuivre le voyage loin du rivage.

L’affaire est d’autant plus intéressante pour le portefeuille que Les Cyclades propose chaque midi un menu entrée, plat et dessert à 14 €. A découvrir.

Pratique. 17 rue du Maréchal Galliéni dans le quartier de Venoix. Tél. 02 31 73 21 42.