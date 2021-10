Laurence Dumont : “Je suis pour le mandat unique”

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique ?

Vous avez été conseillère régionale, conseillère municipale de Caen. Vous êtes actuellement députée. N'êtes-vous pas tentée par un nouveau mandat local ?

Quelles sont vos relations avec le député-maire de Caen, Philippe Duron ?

Que souhaiteriez-vous voir évoluer dans les années à venir à Caen ?

Laurence Dumont : une vie, six dates

1958 : naissance à Vincennes (Val de Marne).

1986 : entre au PS.

1997 : élue députée du Bessin en battant François d'Harcourt (UDF).

1998 : tête de liste de la gauche pour le Calvados aux élections régionales.

1998, 2000 : naissances de ses deux filles .

2007 : élue députée de Caen-Est en battant Rodolphe Thomas (UDF).

“Le déclic ? Je me disais : la société telle qu'elle existe ne me convient pas. Si je veux la changer, il faut que je sois dans un groupe pour peser. C'est cela qui m'a décidé à adhérer à un parti politique. Pourquoi à gauche ? C'était un mouvement spontané ! J'ai rejoint le PS en 1986 quand Jacques Chirac est arrivé à Matignon lors de la première cohabitation”.“Je n'ai pas de plan de carrière. Ce que je sais, c'est qu'assumer plus de trois fois le même mandat, ce n'est pas souhaitable. Mais c'est vraiment le mandat de parlementaire qui me passionne. Et, je suis convaincue qu'il faut en venir au mandat unique, seule solution pour élargir la classe politique aux femmes, aux jeunes, aux salariés du privé, aux fonctionnaires, à la diversité française. Je pense aussi que le mandat unique permettrait de venir à bout des conflits d'intérêt. Par définition, le député est là pour réfléchir et défendre l'intérêt général. Or, lorsque l'on est, par exemple, député et maire de Nantes, on a tendance naturellement à avoir en tête une grille de lecture nantaise. Et puis il y a bien sûr une question de disponibilité de l'élu. Quand je suis en circonscription, j'ai déjà l'impression d'être débordée. Je me demande comment font mes collègues qui assument plusieurs mandats ...”“Philippe Duron est un ami. Nous avons d'excellentes relations et militons dans le même parti depuis des années ... Lui a été en situation de mener la liste de la gauche aux Régionales en 2004 et de nous faire gagner la Région. Il a aussi été désigné par les militants caennais en 2008 et a gagné la Ville. Lui cumule la mairie et le siège de député. Nous n'avons donc pas le même fonctionnement au jour le jour mais cela ne nous pose aucun problème”.“Je ne suis pas en charge de la Ville mais je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans la proximité. Philippe Duron a mis en place des conseillers de quartiers, c'est bien. Mais il y a encore trop de personnes qui se sentent trop peu écoutées. Il faut multiplier les occasions de rencontres directes avec nos concitoyens”.