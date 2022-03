Rouen : il a tiré sur le compagnon de sa fille

Non, il n'aimait pas du tout le petit ami de sa fille. Et ne souhaitait surtout pas qu'elle parte avec lui et l'enfant qu'elle avait eu de lui. Quand il l'a vu pénétrer dans son domicile ce samedi en fin de matinée, le ton a monté et le sang du "beau-père" n'a fait qu'un tour. Il a empoigné un pistolet à grenaille et a tiré sur le jeune homme, le bessant heureusement légèrement.

Interpellé par la police, il a reconnu les faits. L'arme avait cependant disparu et le grand-père irascible aurait déclaré l'avoir jeté dans la Seine. Il pourrait être poursuivi pour violences volontaires avec arme.