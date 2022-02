70e : réunion des correspondants défense à Bayeux

Les correspondants défense, qui sont aussi des membres des conseils municipaux, ont ainsi eu l'occasion de s'informer et d'échanger sur des questions qui touchent de près les communes : l'organisation des secours dans une situation de crise ; les manifestations du 70e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie ; le recensement militaire et le parcours de citoyenneté des jeunes.



Au cours d'un verre de l'amitié qui a suivi la réunion, le colonel Benoît Trochu a remis leur insigne à deux réservistes citoyens.