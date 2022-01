Revivez la visite de François Hollande à Cherbourg

11H30: Le président s'esprime en cloture de cette table ronde:

Le raz de Barfleur est écarté. #Cherbourg #EMR #Hollande Hydroliennes : 2 zones retenues, en Bretagne et en Normandie dans le raz Blanchard — tendanceouest (@tendanceouest) September 30, 2013

Autour de F Hollande #Cherbourg : énergies marines renouvelables : début du mix énergétique à développer. #manche — Christine Le Coz (@lecozchristine) September 30, 2013

11H00: Intervention des élus.

Laurent Beauvais, président du conseil régional de Basse Normandie.

Jean François Le Grand, président du conseil général de la manche

10H44: Intervention de Jean Claude Camus, président de la CCI Cherbourg Cotentin

10H20: Bernard Cazeneuve ouvre la table ronde

Ecoutez l'intervention du ministre du Budget

#Cazeneuve prend la parole en premier à la Cité de la Mer #Cherbourg pic.twitter.com/mpyGd7w3o3 — tendanceouest (@tendanceouest) September 30, 2013

F. Hollande visite les Constructions Mécaniques de Normandie avec A. Guebuza, président du Mozambique http://t.co/CAwoCLK0qd #vine — Élysée (@Elysee) September 30, 2013

10H00: Rendez vous maintenant à la Cité de la Mer pour François Hollande et les ministres qui l'accompagne. Le président a été acceuilli par les organisation syndicales et les militants de la manif pour tous.

9H30: Le président de la république arrive aux constructions mécaniques de Normandie avec seulement quelques minutes de retard sur le programme fixé par l'Elysée.

9H00: François Hollande est toujours sur le Tarmac de Maupertus. Il s'entretient avec les familles des victimes de l'attentat de Karachi. Arrivée prévue à Cherbourg vers 9H20

8H15: Arrivée à l'aéroport de Cherbourg Maupertus.

Visite de Francois Hollande dans la Manche. Thème des énergies marines renouvelables. #Manche — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) September 30, 2013

Son guide pour la matinée sera bien sûr Bernard Cazeneuve le ministre du Budget, et local de l'étape puisque ex-député maire de Cherbourg... Et pour cette visite axée sur les énergies marines renouvelables quoi de plus normal de voir aussi arriver à Cherbourg le ministre de l'Ecologie, Philippe Martin, son homologue au transport et à la mer, Frédéric Cuvillier... Et puis c'est aussi le retour d'Arnaud Monterbourg... Le ministre du Redressement productif était venu début septembre entériner le contrat entre l'entreprise de chantier naval CMN et le Mozambique...

Dès son arrivée c'est justement les CMN, où je me trouve, que la délégation doit visiter, en compagnie du président de la République du Mozambique, Armando Guebuza...

Puis, dès 10h30 le président et les ministres participeront à une table ronde sur les énergies marines renouvelables à la Cité de la mer, en présence des acteurs industriels de la filière et d'énergéticiens.