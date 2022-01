L'ex-CREPS d'Houlgate cédé pour 1 € ?

Parce que le Centre sportif de Normandie, ex-CREPS d'Houlgate, tombe en décrépitude, le Comité régional olympique et sportif de Basse-Normandie lance une pétition à l’attention des ministres des Sports et du Budget. Deux ministres Normands qui plus est.