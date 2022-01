1ère édition de la fête des Normands

Florian Hurard et Chloé S.Herzhaft sont amoureux de la Normandie et ont décidé de créer une fête qui serait célébrée dans toute la Normandie.

Ils ont contacté des milliers de mairies et d'associations pour leur expliquer leur projet, et plus d'une centaine ont répondu présent ! Durant ce week-end, on pourra donc profiter d'animations variées sous la bannière "fête des normands".

Le but est de fédérer la Normandie avec des animations qui mettent en valeur notre patrimoine dans plusieurs domaines. Vous passerez donc de bons moments près de chez vous ce week-end, et notre couple espère inciter encore plus de monde à participer l'an prochain !

Retrouvez l'ensemble des manifestations prévues sur fetedesnormands.com/participants

Pourquoi avoir créé cette fête, pourquoi cette fin septembre ? Les explications de Chloé S.Herzhaft :