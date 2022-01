Table rouennaise : Comme un air de brocante à la Rose des vents

Avec ses petites tables et chaises en formica, la Rose des vents invite ses hôtes dans le monde de la brocante, et met ses meubles, livres, bracelets brésiliens et autres bibelots à disposition.

Snack haut de gamme

Installés sur des chaises ou des banquettes, en cuir ou en tissu, les gourmets, en attendant d’être servis, peuvent en prendre plein la vue par une décoration décousue mais cohérente, aux couleurs parfois flashy. Au menu de ce snack haut de gamme : deux plats complets au choix pour une quinzaine d’euros : minestrone à la Genova, légumes et coco de Paimpol, copeau de parmesan, pesto basilic ou boulettes de boeuf accompagnées d’une salade de fenouil, brocolis, feta, grenade et melon, le tout arrosé d’une sauce yahourt épicée.

Le repas peut se clôturer par un dessert à cinq euros parmi les trois proposés sur l’ardoise : tarte tatin de bananes et ses fruits rouges, cheesecake citronné ou trifle (à base de fruits et de crème patissière) pour le côté british. A noter : chaque semaine, les menus illustrés sont postés sur la page Facebook du restaurant : une manière d’être vu et lu par le monde entier.

Pratique. La Rose des vents, 37 rue Saint-Nicolas à Rouen. Tél. 02 35 70 29 78.