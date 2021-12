TF1 préparerait "The Voice Kids" pour 2014

TF1 déclinerait "The Voice, la plus belle voix" avec un nouveau concept qui s'adresserait aux enfants. Le concours s'ouvrirait à des jeunes âgés de 8 à 16 ans. Comme dans la version adulte, diffusée en France depuis 2012, les candidats s'affronteraient sous l'oeil avisé d'un jury de professionnels.

Pour cette nouvelle version, TF1 et Shine Productions aimeraient enrôler quatre nouveaux coachs, autres que Jenifer, Garou, Florent Pagny et Louis Bertignac qui assurent ce rôle depuis deux saisons dans l'édition normale. Un nouveau présentateur, qui se substituerait à Nikos Aliagas, est également recherché. TF1 et Shine attendraient de dénicher tout ce petit monde pour lancer la phase des castings.

A l'image de l'émission originale, "The Voice Kids" est né aux Pays-Bas, en 2012. Une troisième saison est actuellement en préparation. Le concept a déjà été repris dans plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Allemagne ou la Corée du Sud.