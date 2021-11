Tables caennaises : L’Ecailler, près du port de Ouistreham

Cette table est d’autant plus intéressante qu’elle répond bien au défi d’allier la qualité au prix.



La fraîcheur à l’honneur



Le midi, une formule à 14 € est proposée avec entrée, plat et dessert.

J’ai opté pour le duo bulots- crevettes, fraîches et généreuses. La soupe de poisson maison ou la feuille de brick au chèvre, thym et jambon de pays avaient aussi de quoi combler les amateurs.

La suite dans ce type de formule fut un peu plus classique avec au choix un pavé de saumon rôti, une bavette sauce au poivre, des moules marinières, un gratin aux deux andouilles à la normande ou encore des spaghetti carbonara. Du classique certes, mais à chaque fois délicieux, tant la maison veille à la fraîcheur de ses produits.

En témoignait également le dessert, avec la tarte aux pommes croquantes ou la teurgoule maison. Et pour les Caennais qui douteraient de pouvoir faire l’aller-retour sur le temps du déjeuner, une demi-heure de trajet suffira, quitte à revenir un peu plus tard au travail. Allez, c’est l’été !



Pratique. Tél. 02 31 97 12 16.