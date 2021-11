De l'or dans certaines rivières normandes !

C’est en Bretagne que les orpailleurs auront le plus de chances de trouver le précieux métal. Pourtant, certains affluents de nos cours d’eau, notamment de l’Orne et de la Vire, peuvent transporter de très petites quantités d’or. Et il existe malgré tout, en Normandie, une petite communauté de chercheurs d’or. “Il faut en premier lieu se documenter largement, comprendre d’où vient l’or, et bien s’équiper avant de pouvoir trouver la moindre paillette. Après cela, tout est affaire d’instinct”... estime Jean, orpailleur normand. Il participait récemment à la Coupe d’Europe d’orpaillage, en mai dernier dans les Cévennes. “Il existe aussi d’autres minerais, comme des grenats et des baritynes, mais ils n’ont pas vraiment d’intérêt économique”, conclut Guy Lemasle, le président de la Société géologique de Normandie.