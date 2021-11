SM Caen : Ibrahima Tandia proche de Lille

Le jeune joueur qui a quitté le Stade Malherbe à la fin de la saison après une saison galère serait proche de s'engager avec le LOSC qui évolue en ligue 1. Si jamais ces contacts se concrétisent, ce sera un beau mais difficile challenge pour ce joueur de 19 ans.

Il devra faire attention à ne pas devenir un éternel espoir et pour ça, gagner sa place le plus rapidement possible dans son hypothétique nouveau club qui mise actuellement beaucoup sur les jeunes et prier pour ne plus être embêté par des blessures à répétition.