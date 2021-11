Rallycross de Lessay : Les Bas-Normands ont fait le show !

Des milliers de spectateurs, 75 courses et 5 finales de haute volée, le Rallycross de Lessay a tenu toutes ses promesses en terme de spectacle et a connu un vrai succès populaire au circuit des sports mécaniques Lessay-Manche. Retrouvez les réactions des deux vainqueurs de l'écurie manchoises Deslandes Sport, Cyril Raymond en Twingo R1 et Jean-Baptiste Dubourg en Super 1600 ainsi que l'analyse de Julien Fébreau le commentateur de la Formule 1 sur Canal + et également pilote Deslandes Sport. Enfin, l'Ornais Laurent Chartrain tout à sa joie d'avoir retrouvé de la vitesse avec sa C2 pour une belle 4e place finale.

Son 1 : Cyril Raymond (Deslandes Sport) a signé un succès net en Twingo R1

Son 2 : Jean-Baptiste Dubourg (Deslandes Sport) vainqueur en Super 1600

Son 3 : Julien Fébreau a connu une finale mouvementée au volant de sa Saxo Kit Car

Son 4 : L'Ornais Laurent Chartrain et sa C2 ont bouclé le week-end par une belle 4e place malgré de nombreux problèmes mécaniques.