C'est le site internet M6 qui a révélé l'information. On n'en sait pas beaucoup plus, les services restant très discret. Ce que l'on sait c'est que deux hommes ont été interpellés hier. Ils auraient tenter de recruter des personnes afin de grossir les rangs des islamistes radicaux en Afrique du Nord. Les deux hommes ont été placés en garde-à-vue et sont interrogés par les services de la DCRI.