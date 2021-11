Ce vendredi 5 juillet, Simon Ménard comme ses camarades et tous les bacheliers de France s'est rendu dans son établissement pour les résultats du bac.

Et surprise. Ou pas vraiment si on écoute ses professeurs. Simon a réussi haut la main ses examens puisqu'il a une moyenne de 20,53. "Je ne m'y attendais pas. Je savais que j'avais bien réussi. Je suis très content" explique-t-il à la Manche Libre.

Il peut désormais espèrer avoir la meilleure moyenne de France et ainsi devenir le Major national.