Carteret : un homme de 62 ans échappe à la noyade

Dimanche 30 juin, vers 17H15, un homme de 62 ans est tombé à l'eau depuis la jetée Ouest du chenal de Carteret, d'une hauteur d'environ 8 mètres.

Deux témoins de la scène se portent à son secours en se jetant à l'eau. L'alerte est immédiatement donnée au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche (SDIS 50) et au Cross Jobourg. Une ambulance et une embarcation légère des pompiers ainsi que le semi-rigide "Père Husson" de la SNSM de Carteret sont alors engagés.

La cale bloquée par un véhicule

Problème : sur la cale de mise à l'eau, un véhicule est stationné, empêchant la mise à l'eau d'une embarcation de sauvetage. Les équipiers de la SNSM ont donc rallié à pied le sud de la jetée, où ils ont trouvé la victime heureusement sortie de l'eau par les témoins. L'homme, conscient, a été pris en charge par les pompiers pour être transporté vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg.



Le Cross Jobourd rappelle qu'il est interdit de laisser un véhicule ou une remorque stationné sur une cale de mise à l'eau. "Cet évènement, qui aurait pu avoir une fin plus dramatique", écrit-il sur son site.