Un léger contre-temps

Contre une équipe de milieu de tableau, qui a certes présenté une belle opposition, les Malherbistes n'ont pas mis tous les atouts de leur côté pour ramener les trois points à la maison. 'C'était un match à notre portée si on avait joué de manière un peu plus simple et lucide, fait remarquer Franck Dumas sur le site officiel du club. Reste à savoir si on avait les possibilités et surtout l'intention de gagner. Sur l'intention, j'ai quelques doutes.”



Caen a été rarement dangereux

Les Caennais ont bien joué pendant la deuxième moitié de la première mi-temps. Logiquement menés au score après un peu plus de vingt minutes de jeu à la suite d'une jolie réalisation de Serge Gakpé (1-0, 23'), ils ont su réagir immédiatement et égaliser par l'intermédiaire de Youssef El Arabi (1-1, 33'). Pendant quelques minutes, les Malherbistes ont poursuivi sur leur lancée dans un match intense et animé. Mais au retour des vestiaires, ils n'ont pas montré leur meilleur visage. À onze contre dix pendant vingt minutes après l'expulsion du milieu de terrain adverse Julien Cétout, Caen a rarement été dangereux. “Quand notre adversaire se retrouve à dix, la solution est de passer sur le côté, d'écarter le jeu, expose Franck Dumas. Nous, on a fait l'inverse. Je suis ravi du point mais déçu de la prestation. Je n'ai pas franchement apprécié notre comportement.”



Match décisif face à Nîmes

La montée est quasiment acquise, mais l'entraîneur caennais conserve la même exigence à l'égard de ses joueurs. Ces derniers ne devront pas souffrir d'un quelconque relâchement, lundi 19 avril contre Nîmes (20h45).

Ce match peut en effet leur offrir mathématiquement leur place en Ligue 1. Il suffit qu'ils s'imposent face aux Crocodiles, actuellement sixièmes de L2, et que Metz ou Arles-Avignon ne gagne pas à l'occasion de cette 33ème journée, pour que leur avance au classement empêche tout éventuel retour. En revanche, une contre-performance caennaise pourrait permettre à Brest, à cinq points au classement, de revenir dans la course au titre.







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire