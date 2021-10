1,5 kg de résine de cannabis découvert dans un appartement près de Rouen

Début juin, les policiers avaient décidé de surveiller un homme dont les allées et venues fréquentes dans un box accolé au pavillon appartenant à sa mère, à Saint-Etienne-du-Rouvray, semblaient étranges. L'homme paraissait méfiant. Lundi 24 juin, les forces de l'ordre ont décidé de l'interpeller, épaulés par les chiens de la brigade cynophiles. Il était toutefois absent du domicile de sa mère, où n'ont été retrouvés que deux emballages vides ayant contenu du cannabis et quelques grammes de résine. Une autre perquisition, dans un appartement qu'il fréquentait à Sotteville, a ensuite permis de mettre la main sur quatre barrettes, soit environ 25 grammes.

Ce n'est que la troisième perquisition qui va réellement porter ses fruits. Dans la cave d'un autre appartement, celui de l'ex-concubine de l'homme recherché, les chiens ont en effet découvert huit blocs de résine, soit un peu plus de 1,5 kg, ainsi que deux couteaux à la lame noiricie, une balance de précision, un peu d'argent en liquide, quelques grammes "d'herbe" et des graines de cannabis. Entendus, l'ex-concubine, sa mère et un locataire de l'appartement ont été mis hors de cause.

Un an de prison ferme

Convoqué au commissariat, l'homme s'est présenté de lui-même à la police le jour-même, où il a été placé en garde à vue. Agé de 33 ans, il a reconnu une consommation de cannabis et expliqué en avoir revendu depuis décembre dernier pour rembourser une dette contractée auprès d'un dealer. Il aurait, selon lui, généré 1.500 € de bénéfices et revendu environ 700 grammes. Jugé en comparution immédiate le lendemain, ce mardi 25 juin, il a été condamné à un an de prison ferme mais n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Il sera donc incarcéré plus tard.