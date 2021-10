Bayeux : on frôle les 15 000 entrées pour le nouveau musée

C'était le mystère du printemps bayeusain. Alors que l'élu en charge du tourisme avait refusé de donner le chiffre il y a un mois, la municipalité vient de communiquer le nombre d'entrées enregistrées par le tout nouveau et magnifique Musée d'art et d'Histoire Baron Gérard (MAHB).



Il n'y avait pas de quoi en faire un mystère puisque les chiffres semblent plutôt bons. Du 23 mars au 31 mai, 11 129 visiteurs ont franchi le seuil du site dirigé par Antoine Verney. S'il est difficile de juger la fréquentation d'un musée qui vient d'ouvrir, on peut toutefois penser que dans le contexte économique actuel et la morosité ambiante, ces statistiques sont au minimum honorables.



Avec 11 129 visiteurs au 31 mai, on imagine que le MAHB s'approche tranquillement du cap des 15 000, soit la population de la ville de Bayeux, en près de trois mois et avant que la haute saison ne débute. Le musée Baron Gérard, ancienne version, avant sa fermeture au début des années 2000, accueillait près de 40 000 visiteurs par an. Le maire adjoint chargé de la promotion de la ville, Loïc Jamin, disait avant son inauguration : "Comme la surface double, nous espérons doubler la fréquentation du site, passer de 40 000 à près de 100 000 visiteurs par an".



Le musée bayeusain semble être dans les temps de passage.

FO pour La Manche Libre