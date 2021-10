La SPA de Louvigny est au bord du gouffre

"Ils seront encore moins euthanasiés", annonce Jacqueline Balland, présidente de l'association le Chat et la vie, née en 1985. Un appel aux dons est lancé pour soutenir cette structure qui accueille 130 chats ces jours-ci, et jusqu'à 170 en été. Trois salariés y travaillent à temps plein.

Menace de fermeture

"Nous avons eu la chance de bénéficier de dons conséquents jusqu'en 2006 et depuis la source se tarit." De l'autre côté de la balance, les soins vétérinaires s'accumulent. L'association accuse un déficit proche des 20 000 euros. La participation financière des 230 adhérents, l'argent donné par les personnes venues adopter un chat, et les subventions, ne suffisent plus à équilibrer le budget.

"Une fermeture serait catastrophique, mais on envisage d'arrêter les entrées", prévient Jacqueline Balland. "Il ne faut pas oublier que si on passe derrière tout un tas de préoccupations que je comprends, souvent, quand un chat arrive ici, il y a un problème humain derrière."