Baccalauréat : 23 901 candidats cette année dans l'académie de Caen

Dans l'académie de Caen, ils sont 23.901 à se présenter au baccalauréat. C'est 4,6% de moins que l'an dernier.

Au baccalauréat général, le Calvados présente 3.799 candidats, la Manche 2.237 et l'Orne 1.277. L'académie de Caen compte 68 centres d'examen. Le plus jeune des candidats a 15 ans, le plus âgé a 53 ans.

Pour rappel, les résultats de l'ensemble des baccalauréats 2012 étaient de 87,2% d'admis, au-dessus du taux national (+ 2,7 points). A noter également que le taux de réussite des élèves de l'académie de Caen dans chaque filière est, pour la première année, supérieur au niveau national. De plus, 46,9% des bacheliers ont obtenu une mention dont 4,6% une mention très bien.

Cette année, les résultats du baccalauréat seront connus le 5 juillet.