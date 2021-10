Le Team Drakkar, composé notamment du Rouennais Philippe Chiappe, a remporté la victoire finale au classement général (scratch) après avoir réalisé 787 tours en vingt-quatre heures de course, soit deux de plus que le Team Pégase (785). Le Team Navikart ferme le podium (689 tours) et a remporté l'épreuve en Class 2.