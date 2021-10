La chanteuse Teri Moïse, interprète des "Poèmes de Michelle", est décédée

La chanteuse d'origine haïtienne, née à Los Angeles le 23 mars 1970, s'est fait connaître en 1996 avec son premier album. Avec le titre, "Les Poèmes de Michelle", elle rencontre un vif succès auprès du public et reçoit le Prix Vincent Scotto en 1997 ainsi que la Victoire de la Musique du meilleur artiste interprète francophone. En 1998, elle sort un second album éponyme, toujours produit par le label Source, et effectue à cette occasion une tournée en France et à l'étranger.

La Sacem rend hommage "à cette femme du monde au répertoire poétique dont les plus belles œuvres, telles que "Les Poèmes de Michelle", "Je serais là" et "Fais Semblant" marquent les mémoires".