Table rouennaise : tartines en fleurs sur la place des Carmes

On s'y presse, on cause et on déguste, tartines ou vins des quatre coins de la France.

Ambiance bistrot garantie, donc, et l'on vous accueille avec sourire et efficacité. Tartines, croques, soupes et tartes composent une petite carte sympathique. Le midi, deux formules possibles : 9,70 € (plat, dessert et café) ou 12,20 € (avec une boisson en plus).

Et hop, une tartine "pâquerette" arrive toute chaude sur son lit verdoyant de salade fraîche. Garnie d'un émincé de poulet rôti, de camembert et de miel, c'est l'idéal pour une pause gourmande mais légère sur pain de campagne. Le tout accompagné d'un cidre frais. Les autres tartines ne manquent pas de charmes non plus : "Edelweiss" style tartiflette, "aubépine" et son foie gras, "spiruline" et son saumon fumé, et caetera.

En dessert, moelleux au chocolat, tarte banane Nutella ou crumble aux fruits rouges se dressent devant moi comme un impossible dilemme. Je choisis le troisième, sans regret ! Un petit café pour clore le déjeuner (inclus dans le menu, c'est rare pour être souligné) et je repars d'un pas heureux.

Pratique. 37 place des Carmes. Tél. 02 35 71 66 89. Sur internet : www.bistrotdescarmes.fr