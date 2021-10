Toutes les belles saveurs de l'Inde

J'y suis accueillie avec mes convives par un cocktail de bienvenue.

Le midi, l'établissement offre plusieurs types de formule : l'une à 9,50 € qui comprend un plat (un poulet tikkaï servi avec des légumes, du riz basmati et un raïta) et un café.



Dégustez donc le Gulab Jamon

Je me laisse personnellement tenter par le menu à 17 euros avec une entrée, un plat et un dessert. Pour débuter ce repas, la carte m'offre six choix dont des beignets de légumes, une salade de crevettes, des beignets d'oignons à la farine de pois chiches ou des samossas de viande et de légumes. Cette dernière option me plaît et une fois servie, ne me déçoit pas.

Ensuite, je peux encore choisir entre six plats et je sélectionne un curry de poulet servi avec du riz basmatti. Le tout est copieux et épicé raisonnablement. Le propriétaire des lieux depuis 2007, Arfan Mazhar, s'assure que tout va bien pour nous. Cette attention est délicate.

Enfin, en dessert, j'opte pour un Gulab Jamon, c'est-à-dire des beignets au fromage blanc maison, pistaches et amandes. C'est agréablement sucré et achève agréablement ce repas complet. Le Palais Indien, tél. 02 31 34 44 88.



