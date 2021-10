Normandy Channel Race : la Manche sur le podium !

"Je voudrais qu'on gagne une place par rapport à l'an dernier" avait annoncé Halvard Mabire, le skipper cherbourgeois, à une semaine du départ de la Normandy Channel Race 2013. Cela signifiait gagner, car par deux fois il est arrivé deuxième dans cette course à la voile...

Mabire et Meron troisième

Malheureusement, avec sa partenaire Miranda Meron sur Campagne de France, il n'est arrivé que 3e de cette 4e édition, à 1h55 du matin. Le duo de Cherbourg était au coude à coude avec Nicolas Jossier, originaire de Granville, et son équipier de Cherbourg, Alexandre Toulorge, arrivés à 1h53 à Caen, sur Made In Normandie. Ils font donc deuxième, après avoir mené la course la veille de l'arrivée.

"Nous étions à fond tout le temps"

"Mare allait très vite, nous avons essayé de nous accrocher mais nous ne pouvions pas suivre le rythme, leur rythme ! a précisé l'équipage de Made In Normandie, en parlant des gagnants. C'était une belle course même si c'était dur ! Cela résume bien le fait que dans la mer de la Manche, il n'y a pas beaucoup de soleil... Il faut avouer également que nous n'avons pas optimisé le côté physique de l'épreuve, nous étions à fond tout le temps."

Ce sont donc les skippers de Mare, équipage franco-allemand, Jord Riechers-Pierre Brasseur, qui ont remporté la Normandy Channel Race, franchissant la ligne à 00h57.