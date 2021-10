Stéphane Larue part à la rencontre des acteurs principaux de The Voice. Il est allé interviewer Emmanuel Djob, de Montaud (34). Dans l'équipe de Garou, c'est Manurey qui a été sauvée par Garou et Emmanuel qui a été sauvé par le public après son interprétation de "L'encre de tes yeux" de Francis Cabrel. L'aventure se termine donc pour Céline, Thomas Vaccari et Angélina Wismes.

Ecoutez ses impressions après sa qualification: