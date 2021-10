The Voice 2 : résumé du samedi 6 avril

Ce samedi 6 avril nous assistions aux dernières battles de la nouvelle saison de l'émission The Voice.

La fille de Bernard Tapie, Sophie, a réalisé une très belle performance lors de son duel face à Lord Bitum sur le titre "Love the way you lie" d'Eminem en featuring avec Rihanna.

Autre face à face intéressant : celui entre Quentin Danglas et Nuno Resende sur le très célèbre "Show Must Go On" de Queen.

Bilan de la soirée ?

Aurore Delplace, Florent Torres, Nuno Resende, Sarah Caillibot, Sophie Tapie, Antoine Selman et Mickael Pouvin sont qualifié pour la suite de l'aventure.

Notez également que Jude Todd de l'équipe Garou fait désormais partie du clan Jenifer. Il ne reste plus que 40 candidats à prétendre au titre de la plus belle voix.