Calvados : limitation de vitesse et transports scolaires interdits

Certaines données prévoyaient 5 à 10 centimètres de neige sur le département. Ce matin, il neige dans le sud du Calvados, comme à Falaise, mais les flocons ne tiennent pas au sol compte tenu des températures. Ailleurs, c'est la pluie qui s'invite.

Un état de vigilance orange a été mis en place à Météo France, comme par l'établissement de veille de circulation routière Bison Fûté, qui a également déclenché une alerte orange pour prévenir les accidents possibles dus au verglas.

De son côté, le préfet de la zone de défense ouest a publié un arrêté limitant la vitesse de circulation des poids-lourds à 80km/h et interdisant les dépassements pour ces mêmes véhicules sur les principaux axes de la région.



En conséquence aussi, les transports scolaires sont interdits ce matin dans tout le département : décision prise par la préfecture du Calvados. Les services de transport urbain de Caen, Bayeux, Lisieux, Vire et Honfleur ne sont pas concernés par cette interdiction. Les départements voisins ont d'ailleurs pris la même décision. Le réseau départemental des Bus Verts est maintenu.

Le froid est à l'origine, une fois de plus, de pollution atmosphérique. Le niveau orange a été mis en place par la préfecture : les adultes et les enfants avec des problèmes cardiaques ou pulmonaires devraient envisager de réduire les activités physiques intenses, précise t-elle. Elle invite tous les automobilistes à ralentir, et la population à éviter les feux.