Le centre commercial des Rives de l'Orne ouvrira le 14 mai

A la veille de l'ouverture officielle des Rives de L'Orne, prévue mardi 14 mai à 9h30, aura lieu l'inauguration du centre commercial, qui réunit 75 enseignes nationales et internationales, dont un grand nombre de références inédites dans l'agglomération caennaise, et un cinéma Pathé avec 10 salles. Cette réalisation jouira d'une architecture unique, différenciante et audacieuse, fruit de l'imagination du cabinet d'architectes Valode & Pistre.

Le programme des Rives de l'Orne aura nécessité 260 millions euros d'investissement. Il aura aussi permis la création de 220 logements, 25 000 m² de bureaux, un hôtel de 100 chambres et un parking de 925 places.