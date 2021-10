Municipales 2014 : les candidats UMP à Tourlaville et Equeurdreville

En 2008, la droite avait présenté deux listes à Cherbourg, mais aucune à Equeurdreville-Hainneville et Tourlaville. 2014 sera radicalement différente. L'UMP Cotentin présentait lundi 18 mars deux candidats à l'investitures UMP dans ces communes de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Accompagnés du candidat déclaré à l'investiture UMP à Cherbourg, David Margueritte, les deux hommes ont présenté leurs priorités.

L'entrepreneuriat et le commerce

Hervé Feuilly, 62 ans, est un ancien chef d'entreprise. C'est une première candidature en tant que tête de liste pour lui, qui était déjà sur la liste d'André Brien, en 1989. Hervé Feuilly se présente à Tourlaville, où sa priorité sera la lutte contre le chômage et le départ des entreprises en périphérie de l'agglomération cherbourgeoise.

Eddy Saget, 30 ans, est fusilier marin, et se présente à Equeurdreville-Hainneville. Militaire, il défend son pays à travers son métier et désormais à travers la politique. Sa priorité : le commerce et l'attractivité de la commune. Eddy Saget sera cependant soumis à un devoir de réserve qui court jusqu'au début de la campagne officielle, soit deux mois avant le premier tour.