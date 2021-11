Etudiants et Lycéens ont rendez-vous au Forum des Formations Supérieures d'Alençon

50 exposants sont répartis en 7 pôles différenciés et complémentaires, dédiés à la formation et à l’orientation (Agriculture, Industrie / Bâtiment, Information / Orientation, Santé / Social, Sécurité / Défense, Tertiaire, Université).



1 espace consacré exclusivement à la vie de l’étudiant rassemble une multitude d’informations relatives à la vie pratique (transport, logement, sécurité sociale étudiante…), aux services proposés aux étudiants (BIJ), aux associations et activités sportives, aux manifestations culturelles (calendrier, tarifs…), aux loisirs et au temps libre.



Ecoutez André Dubuisson, Président de l’Association pour la Promotion et la Gestion du Site Universitaire d’Alençon-Damigny.