Liz Wardley, seule en mer

La jeune navigatrice est partie exactement dans les conditions de la SolOcéane, c'est-à-dire en solitaire à bord d'un Monotype SolOceans, un voilier high-tech tout en carbone de 16 mètres (52,5 pieds) Made In Normandy qui est à la fois un véritable navire scientifique et un bolide de compétition océanique aux performances dignes d'un prototype de 18 mètres.



Liz Wardley, parrainée par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, fournira aux scientifiques de nouvelles données pour mieux comprendre le climat de la Terre et déterminer précisément les causes et les conséquences de son réchauffement.



Jean Louis Borloo Ministre de la Mer "se réjouit de cette initiative qui va permettre de mieux connaître les océans et les effets du changement climatique sur les mers" .



Liz Wardley prévoit un retour en Basse-Normandie vers la mi-mars, au terme de la seconde étape, entre Wellington et Cherbourg-Octeville. Soit deux navigations en solo contre la montre de 50 à 55 jours chacune.

