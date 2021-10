"Grand Theft Auto V" sortira au printemps 2013

Le site polonais GTA-Five a publié une image de matériel publicitaire inédit de GTA V, le 27 octobre, et la filiale de Brighton du revendeur de jeu GAME a effacé un tweet montrant la photo de différentes jacquettes du jeu, en précommande le 30 octobre.

Comme le montrent les images dévoilées de Grand Theft Auto V, la sortie au printemps 2013 ne concerne que les versions Xbox 360 et PlayStation 3, et le volume dédié au PC, et remet même en question une sortie sur Wii U.

Ca ne veut pas dire que GTA V ne verra pas le jour sur Wii U, car cette sortie pourrait être repoussée, comme pour la celle, en 2013 chez EA, de Need for Speed: Most Wanted. Take-Two, le studio de développement de GTA ne s'est pas encore prononcé à ce sujet.

Pour ce qui est d'une sortie PC, GTA V pourrait tout simplement passer son tour, comme l'a fait Red Dead Redemption. Mais étant donné le succès phénoménal de Grand Theft Auto IV, cela semble peu probable : on s'attend davantage à ce que GTA V sorte sur PC un peu plus tard dans l'année, comme GTA IV, L.A. Noire et Max Payne 3 l'ont fait avant lui.

Site officiel : rockstargames.com/V