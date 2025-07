Cinéma. Un film sur l'âne de "Shrek" est en préparation

Les Bad Guys 2, dernier bébé des studios Dreamworks, sort ce mercredi 30 juillet dans les salles françaises, l'occasion de faire le point sur les futurs projets du studio, dont un en particulier.

Sorti en 2001, Shrek a été une révolution à l'époque, n'hésitant pas à se moquer des personnages phares de Disney, le studio concurrent, pour délivrer un film d'animation drôle, et culte qui marquera les générations.

Plusieurs suites voient le jour : Shrek 2 en 2004 (qui est encore aujourd'hui le plus gros succès du studio Dreamworks Animation avec plus de 933 millions de dollars de recettes), Shrek le troisième en 2007, et Shrek 4 : il était une fin en 2010.

Malgré le titre de l'épisode 4, Shrek 5 débarque au cinéma à Noël 2026, et l'univers a déjà été étendu avec deux films centrés sur les aventures du Chat Potté, personnage emblématique présent dans l'univers depuis Shrek 2.

Mais là où notre regard se porte, c'est sur un nouveau film dérivé, cette fois-ci centré sur le personnage de l'âne, meilleur ami du célèbre ogre vert depuis le tout premier film.

Eddie Murphy, acteur qui double la voix de l'âne depuis plus de 20 ans, a annoncé la nouvelle très récemment : "L'âne aura son propre film, tout comme le Chat Potté a eu le sien… Nous commencerons la production en septembre et il sortira dans trois ans."

Deux dates sont donc à noter : Shrek 5 le 23 décembre 2026 au cinéma, et L'âne sera à retrouver en salles en 2028.