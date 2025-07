Insolite. Le chanteur Harry Styles sort sa marque de jouets pour adultes

Chanteur, acteur, modèle photo, et maintenant créateur d'objets sexuels, plus rien n'arrête Harry Styles !

Pleasing Yourself porte bien son nom, puisqu'en traduisant simplement en français, cela signifie "se faire plaisir soi-même". C'est ainsi que se nomme la collection de jouets pour adultes du chanteur.

Ce travail créatif est le fruit d'une collaboration entre Harry Styles et Zoë Ligon, une auteure et sexologue américaine, et devrait arriver prochainement en France, notamment dans certains magasins parisiens, pour le plus grand bonheur de ses fans, entre autres.

Les articles sont déjà disponibles sur le site officiel de la marque du chanteur depuis le 25 juillet.

On se demande déjà quels seront les prochains projets du chanteur, hormis la musique, et on peut lancer les paris :

- Harry Styles peintre en bâtiment ?

- Harry Styles professeur de philosophie ?

- Harry Styles chef cuisinier ? Tout est possible…