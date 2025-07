Seine-Maritime. Art, nature et hébergement : découvrez le projet World of Eywa

Anne-Laura Patris est une artiste polyvalente qui a un projet original intitulé World of Eywa : construire un dôme au bord de la forêt pouvant accueillir différents événements, et qui doit ouvrir ses portes en janvier 2026 à Beauvoir-en-Lyons, en Seine-Maritime.

Un dôme multifonction

Le choix d'un dôme n'est pas un hasard. Il favorise l'espace et permet d'avoir une structure en bois, fine mais robuste, qui permet de travailler ou de loger dans un espace au plus proche de la nature, et l'idée est on ne peut plus claire, comme l'explique sa créatrice : "La volonté est de créer un lieu artistique, au cœur de la nature, où cohabitent tatouage personnalisé, peinture onirique et hébergement atypique dans un dôme géodésique en face de la forêt ."

Quelles sont les étapes à venir ?

A partir d'octobre, un constructeur de Basse-Normandie posera les premières planches en bois de ce lieu atypique, avec la contribution d'Anne-Laura, qui veut y apporter sa touche, du début à la fin de la construction.

Le dôme aura une surface de 20m², et accueillera les trois activités souhaitées par l'artiste, tout en respectant les normes sanitaires liées à ces différentes activités.

Afin de finaliser son projet, l'artiste a mis en place un financement participatif, car le projet est estimé à 30 000 euros. D'ailleurs, pour tout investissement, Anne-Laura offre en contrepartie des stickers ou encore des rondins de bois personnalisés, fruits de son travail personnel.

Pour toute contribution, la cagnotte est disponible ici : https://fr.ulule.com/projects/211928/checkout/.

Rendez-vous en 2026 pour découvrir les toiles de cette artiste, se faire tatouer ou y loger pour une ou plusieurs nuits.