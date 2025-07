Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 2 juillet

Bélier

Vous allez vivre des moments déstabilisants, c'est le moment de chercher en vous-même quelles sont vos failles pour vous y consacrer.

Taureau

Si vous n'entrez pas dans la danse, on dansera sans vous… il faut sortir de votre indolence et prêter attention aux propos des uns et des autres.

Gémeaux

Le calme règne. Même si elle manque un peu de relief à votre goût dans votre vie de couple…

Cancer

Vous aurez des contacts facilités avec des personnes passionnantes, il y a de la nouveauté dans l'air.

Lion

C'est une excellente journée pour écrire, téléphoner, prendre rendez-vous ou vous déplacer.

Vierge

Vous multipliez les initiatives et n'avez pas peur de vous imposer en première ligne. C'est le moment d'affirmer votre autorité et pourquoi pas d'atteindre les sommets !

Balance

Vous êtes prêt à tout pour réaliser un idéal et convaincre votre hiérarchie ou vos partenaires et associés de valider vos audacieux projets !

Scorpion

Vous vous retrouverez en tête-à-tête avec votre conscience qui ne vous fera pas de cadeau mais qui vous donnera concrètement des solutions.

Sagittaire

Votre patience avec vos collaborateurs est toute à votre honneur mais il ralentit vos efforts personnels à outrance.

Capricorne

Saurez-vous remettre sur pied une affaire qui périclite ? Cela ne dépendra que de la démarche que vous vous imposerez. N'oubliez pas de tenir compte des avis de votre meilleur conseiller.

Verseau

Vous avez du mal à exposer véritablement vos idées. Vous pourriez le regretter, osez et vous serez étonné des conséquences.

Poissons

Vos habituelles distractions, vos moments de paresse préférés, vos négligences répétées, rien ne vous sera épargné aujourd'hui alors préparez vos arguments !