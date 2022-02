Rives de l'Odon : une histoire compliquée

L'essor commercial des zones situées en dehors du centre-ville de Caen ne se développe pas uniquement dans le cadre de l'agglomération Caen-la-Mer. Certains prosjets s'épanouissent hors de ces 'frontières�, sur le territoire de Caen-Métropole.

Le cas du centre commercial des Rives de l’Odon en est l’un des exemples les plus probants. Le projet, finalement accepté en septembre 2009 après quelques péripéties institutionnelles et politiques, puisqu’il a fallu aux promoteurs en appeler aux instances commerciales nationales, n’attend plus que le permis de construire qui devrait être délivré en juillet 2010.

Étendu sur les communes de Verson et de Mouen, ce projet a en effet subit quelques remous. Refusé par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), il a finalement été accepté par la Commission nationale du même nom. “Mais les Rives de l’Odon ont aussi fait les frais d’un changement de structure”, explique Hubert Ogier, maire de Mouen. Le changement de statut en novembre 2008 a tout modifié. L’ancienne structure veillait au bon équilibre commercial d’un territoire en participant au maintien de petites enseignes indépendantes. Des considérations aujourd’hui révolues puisque la CDAC n’agit plus, dans les faits, pour le maintien du commerce de proximité, mais seulement en faveur de l’équilibre territorial. Du coup, au lieu de 39 820 m2 de surface, le futur centre des Rives de l’Odon est passé à 24 815 m2. Puis il a subi une certaine lenteur dans le suivi du dossier au sein de Caen-Métropole.“On a eu le sentiment que ce centre était le projet de trop sur le territoire de Caen, alors qu’au départ, nous étions les premiers. C’est assez rageant” affirme Hubert Ogier.

Ce projet a finalement bien été accepté. Le site sera dédié aux soins de la personne et des enfants. Des enseignes spécialisées en bricolage et entretien automobile s’y ajouteront.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire