Idée de sortie. Village des Vélodays à Ouistreham : une journée d'animations gratuites

Après Clécy et Isigny-sur-Mer, un village sera installé à Ouistreham pour conclure en beauté les Vélodays, ce "mois d'animations autour du vélo, à travers le Calvados", décrit Sophie Simonnet, conseillère départementale. Dimanche 1er juin, entre 14h et 18h30, la place Alfred-Thomas sera investie par les divers stands et pistes de vélo du village.

Des animations pour toute la famille

De nombreuses animations gratuites sont proposées à cette occasion. Pour les plus petits, un parcours en draisienne est aménagé, tout comme une piste de BMX adaptée aux enfants. Les plus jeunes pourront aussi personnaliser un gilet jaune. Les adultes ne seront pas en reste avec des cours pour apprendre à réaliser un tracé de balade sur une application, des ateliers pour apprendre à réparer un vélo mais aussi des quiz. Toutes ces activités visent à développer des pratiques sécurisées du vélo pour "pousser les gens qui n'auraient pas l'habitude à tester". A côté de ces ateliers pratiques, le village Vélodays propose également des spectacles, avec des démonstrations de BMX Flat et de VTT Trial, mais aussi des déambulations de clowns.

Tous en selle, pour une balade de 7km

En plus de toutes ces animations, ne manquez pas la balade à vélo au départ du village. Il s'agit d'une petite boucle de niveau facile, "totalement sécurisée par les agents du Département" et précédée d'un contrôle technique des vélos. Chacun pourra donc se lancer à son rythme, et sans risque, sur un parcours de 7km ponctué de petites surprises, à savoir "une photo de chaque participant à récupérer, une pause gourmande avec des produits locaux, mais aussi des encouragements comme au Tour de France", sourit Sophie Simonnet.

Entre écologie et santé publique

Développer les pratiques du vélo est important pour le Département, "pour l'écologie mais aussi la santé physique puisqu'il y a une grave habitude de sédentarité", explique Sophie Simonnet. Selon elle, le vélo est aussi une activité "qui fait du bien au moral et à la santé psychique". L'objectif des Vélodays, c'est donc de mettre en avant les pratiques du vélo "partout mais aussi pour tous : les pros, les enfants, les collégiens ou les seniors", conclut l'élue.