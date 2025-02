Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 3 février

Bélier

Votre indécision vous met mal à l'aise, il faut trancher une situation pour retrouver la paix en vous-même.

Taureau

Si pour vous l'essentiel était de vous sentir écouté et épaulé, vous n'avez plus de souci à vous faire.

Gémeaux

Ne vous focalisez pas uniquement sur votre vie amoureuse, ce n'est pas la bonne méthode de fonctionnement.

Cancer

Bonne nouvelle, c'est avec plus de facilité et de bonne humeur que vous allez exprimer vos sentiments et vos envies.

Lion

Attendez-vous à des surprises en relation avec votre foyer ou votre famille, vous pourriez à cette occasion avoir des dépenses imprévues.

Vierge

Votre forme se stabilise, mais vous devriez vous ressourcer davantage pour maintenir votre énergie.

Balance

Si vous souhaitez faire des plans sur la comète, il n'y a pas de problème sauf que vous devriez en parler autour de vous !

Scorpion

C'est une excellente journée pour obtenir ce que vous désirez : vos requêtes seront écoutées et comprises.

Sagittaire

Si vous vous disputez avec quelqu'un qui vous est cher, vous vous réconcilierez dans quelques jours, pas de panique.

Capricorne

L'amour vous cause quelques petits soucis et vous n'avez pas envie d'en parler. Ouvrez-vous à quelqu'un de confiance.

Verseau

La confusion règne dans votre foyer. N'entretenez pas les doutes et clarifiez vos propos et vos intentions.

Poissons

C'est une bonne journée pour exposer une idée, signer un contrat ou avoir une conversation sur un thème important.