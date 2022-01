Pas simple, la vie conjugale à Hollywood !

Bien loin du voyeurisme 'people”, Pierre Lunel met en situation quatre couples mythiques du cinéma américain des années 50, Katherine Hepburn et Spencer Tracy, Rita Hayworth et Orson Welles, Lauren Bacall et Humphrey Bogart, Elisateth Taylor et Richard Burton.

Et c’est avec des dialogues imaginés, certes, mais à partir de faits réels, que l’auteur cherche à pénétrer la psychologie des protagonistes.

Passions extrêmes, infidélités explosives, déclarations enflammées et naufrages alcooliques sont quelques-uns des traits récurrents de ces destinées convergentes.



Les amours d’Hollywood

Auteur : Pierre Lunel

Genre : monographies

Edition : Plon, 284 pages,

19,90 €





