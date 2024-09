Cherbourg. Fuite de gaz, 6 personnes évacuées

Mercredi 11 septembre, vers 20h, les pompiers de Cherbourg ont été appelés rue Jean Marais pour une fuite de gaz importante au troisième étage d'un immeuble. Une quinzaine de sapeurs-pompiers et 4 véhicules sont déployés sur les lieux. La fuite a été stoppée au compteur quelque temps plus tard par les pompiers et un agent GRDF appelé sur place. L'incident a nécessité l'évacuation de 6 personnes réparties sur 4 logements. Elles ont pu rejoindre leurs appartements après l'aération des lieux.