Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 15 septembre

Bélier

Tout ne marche pas comme vous l'aimeriez. Des tensions avec des proches surgissent sans prévenir. Gare à votre susceptibilité à fleur de peau.

Taureau

Bouffe géante et bonne humeur ! Gare à ce débordement culinaire, et ce n'est pas qu'une question de poids : vous mangez beaucoup trop gras.

Gémeaux

Vos discussions porteront essentiellement sur les vacances. Tout le monde ne sera pas du même avis, mais vos échanges seront empreints de bonne humeur.

Cancer

Vous parlerez de tout et de rien, de la pluie et de la météo, afin de ne pas couper le contact avec un ami, sans pour autant vous confier à lui sur votre vie.

Lion

Vos humeurs insouciantes et votre sociabilité vous ouvrent à de nouvelles connaissances, la complicité est au rendez-vous.

Vierge

Ne restez pas sur une inquiétude, n'attendez pas que les choses se décantent toutes seules, il faut agir, et surtout parler.

Balance

Malgré une fatigue qui sera toujours en toile de fond au niveau de votre vitalité, vous parviendrez à maintenir votre forme.

Scorpion

Plus vous serez avec votre famille aujourd'hui, et mieux vous vous porterez. Ils vous transmettent un sentiment de bien-être et de sécurité qui vous est indispensable.

Sagittaire

Une fragilité digestive peut vous indisposer une partie de la journée. Surveillez votre alimentation et mangez léger.

Capricorne

Vous aurez envie de développer des liens plus forts, à l'épreuve du temps, auprès d'une connaissance récente à laquelle votre intuition appose l'étiquette d'ami !

Verseau

Votre forme dépendra de votre paix intérieure. Tout un programme que vous aurez bien du mal à mettre en place.

Poissons

Vous avez le sentiment de faire peau neuve en ce moment, et cela vous remplit d'énergie. Changez aussi certaines habitudes de vie.