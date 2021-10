Deux nouvelles crèches à Caen

C’est la recette de la crèche Pomme de Rainette qui a ouvert ses portes sur 450 m2 le mois dernier à Saint-Contest. "Nous pouvons accueillir jusqu’à 30 enfants, de 10 semaines jusqu’à 6 ans, de 7h30 à 19h30", précise Véronique Gey, responsable.

Pratique. Pomme de Rainette 5 rue Jane Addams à Saint-Contest. Tél. 02.31.44.55.81 - 06.03.15.62.46. www.pommederainette.fr.



Du rose et du fushia et surtout, un concept ! C’est ce que propose depuis la fin du mois d’août à Caen la micro-crèche Doucalinou. Sur 144 m2, cette structure ouverte à tous, ne reçoit jamais plus de dix enfants à la fois. "Ici, les bébés partagent les lieux avec les plus grands. Nous insistons beaucoup sur le 'vivre ensemble' tout en prenant en compte l’individualité de chacun", explique Géraldine Rossi, responsable. Doucalinou est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.

Pratique. 20 rue Bailey à Caen. Tél. 06.60.10.26.90 ou www.doucalinou.fr