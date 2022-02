Le Docteur Paradi fait escale

Colporteur d'esthétique et d'émotion sur les routes de Basse-Normandie, le Cirque du Docteur Paradi propose une série de rendez-vous: spectacles, concerts, ateliers pédagogiques, lectures, repas. etc. 'Nous souhaitons que le chapiteau devienne un lieu vivant, festif et attractif, un lieu de rencontre et d'échanges entre les habitants.” souligne les membres de la troupe. Pour animer le tout, du 29 au 31 octobre, la nouvelle création du Cirque du Docteur Paradi intitulée 'T'as fermé grande porte” est proposée à 20h30. Autre moment fort, le 6 novembre, à 20h, une scène ouverte Projet Jeunes pour les jeunes des ateliers Comédie Musicale et Rap ou encore le 7 novembre, à 19h, le repas Cabaret des enfants où les enfants montreront ce qu'ils ont appris en atelier de sensibilisation aux arts du cirque. Le cirque n'a jamais été aussi moderne avec le Cirque du Docteur Paradi. Informations et réservations aux diverses activités proposées jusqu'au 14 auprès du Cirque du Docteur Paradi au 02 31 74 24 93.



Galerie photos