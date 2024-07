Rouen. En route pour une chasse aux trésors nouvelle génération dans les rues de Rouen

Vous êtes passionné de course d'orientation ou simplement curieux : le géocaching est fait pour vous. La ville de Rouen compte 71 objets cachés à retrouver grâce à l'application Geocaching. Elle s'installe directement sur le smartphone pour tenter de trouver les "géocaches" ou "caches" dissimulées dans divers lieux à travers le monde. En résumé, le géocaching est une chasse au trésor moderne qui utilise la technologie GPS pour trouver des caches dissimulées. C'est une activité divertissante et éducative qui encourage l'exploration et l'aventure en plein air. Tout fraîchement introduite au mois de juin, une nouvelle cache vient de faire son apparition sur la carte. Elle est nommée "Abbatiale Saint-Ouen de Rouen", et je suis parti à sa recherche.

La recherche

Comme le nom l'indique, il faut se diriger vers l'abbatiale, située à côté de l'Hôtel de Ville de Rouen. Application lancée sur mon smartphone, je me mets en marche vers le monument, tout en profitant de l'architecture rouennaise. Arrivé proche du site, l'application m'indique une zone de recherche m'envoyant du côté de l'entrée du jardin de l'Hôtel de Ville, par le portail des Marmousets, signalé par un petit cercle bleu. Maintenant il faut ouvrir grand les yeux. Après dix minutes de recherche, je décide de regarder l'indice. Il me révèle que l'objet recherché est magnétique et disposé sur du métal. Je me dirige alors vers les barrières qui ornent le jardin mais encore une fois sans succès. Une dernière option m'est alors proposée, une photo, un gros plan de l'endroit avec l'objet en question.

Cette fois, c'est la bonne, et je parviens à trouver la cache, j'ouvre le petit boîtier en métal et trouve un papier où sont notés les derniers passages des chercheurs. En lisant, je découvre que quatre personnes ont trouvé l'objet hier. Même si création date de 2000, c'est un jeu qui suscite toujours autant d'engouement. En 2023, le site Geocaching.com a recensé 1 811 232 géocacheurs actifs. Une fois le registre rempli, je reprends mon smartphone et indique ma trouvaille, un smiley apparaît sur la carte, la mission est réussie. Je retrouve dans l'onglet activité des commentaires bienveillants. Parmi eux, la trace d'un touriste anglophone passé le 22 juin, indiquant être adepte du géocaching. La France est appréciée par les joueurs, le pays se classe 3e au nombre de caches trouvées sur son sol. Le géocaching offre des possibilités infinies, tout le monde peut créer sa cache. Seules limites : l'imagination et le respect des propriétés privées.