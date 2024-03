Fécamp. Un homme qui menaçait les habitants depuis près de 10 jours a été interpellé par la police

Un homme a été interpellé par la police jeudi 28 mars à Fécamp. Le parquet a décidé de poursuivre l'enquête et de l'interner à l'hôpital psychiatrique du Havre.

"Je vais tuer les enfants"

Depuis près de 10 jours, selon la police, un individu qui ne prenait plus son traitement psychiatrique, menaçait les habitants dans le centre-ville de Fécamp et au niveau de la plage. Ce dernier aurait été menaçant envers les élèves et le personnel des écoles Albert Camus et du parc. "Je vais tuer les enfants", relate une source policière. Il aurait également eu le même comportement à l'hôpital de jour de Fécamp.

Des surveillances mises en places

Des surveillances avaient donc été mises en place par la police. "Jeudi 28 mars au matin, les parents d'élèves des deux écoles ont eu peur et plus de 10 enfants ne sont pas allés en classe." Ce même jour, l'homme a finalement été interpellé avant d'être interné à l'hôpital psychiatrique du Havre. "Cela faisait deux jours qu'on le cherchait", poursuit cette même source.