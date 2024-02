Eure. Cannabis, armes, argent liquide… Un vaste trafic de drogue démantelé autour de Louviers

Un vaste réseau de trafic de résine de cannabis a été démantelé par les gendarmes, dans l'Eure.

Mardi 6 février, neuf personnes ont été arrêtées lors d'une opération qui a mobilisé 90 gendarmes. L'action a été menée après plusieurs mois d'enquête des gendarmes de la Section de recherche de Rouen.

Mardi dès 6h, les militaires rouennais, appuyés par la gendarmerie de l'Eure et du Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie de Penly (Seine-Maritime) ont procédé à des arrestations et des perquisitions sur le secteur de Louviers mais aussi à Mesnil-sur-Iton, Acquigny, Bosroumois et Le Manoir.

Les gendarmes ont saisi 119kg de résine de cannabis, huit armes de poing, une carabine 22LR, une importante quantité de munitions, plus de 18 000 euros en liquide, 482 cartouches de cigarettes contrefaites, des véhicules et des produits de luxe. La valeur marchande des produits stupéfiants saisis est estimée à 360 000 euros et leur prix à la revente au détail dépasse les 950 000 euros.

A l'issue de trois jours de garde à vue, les neuf personnes mises en cause ont été déférées au tribunal judiciaire d'Evreux. Elles sont toutes mises en examen. Trois ont été placées sous contrôle judiciaire et les six autres sont placées en détention provisoire. Elles encourent une peine de 10 ans de prison.